Nintendo pourrait abandonner la fabrication de Wii U dès 2017 > Depuis quelques jours maintenant, tout Internet s’enflamme et cela n’est pas sans raisons puisque Nintendo pourrait bien arrêter de fabriquer des Nintendo Wii U, d’ici un an maximum.

Tout le monde le sait et les chiffres le prouvent également, la Nintendo Wii U se porte mal et les quelques jeux-vidéo capables de mettre en avant la dernière-née de Nintendo en avant ne sont pas légion, loin de là.

Tandis que beaucoup attendent encore de pied ferme les nouvelles exclusivités de Nintendo ; celles qui devaient permettre à la firme de redorer un blason un peu trop terne, ces dernières sont maintenant prévues sur la Nintendo NX, le nouveau projet du Japonais ; mais qu’en est-il alors de la Nintendo Wii U, là où beaucoup d’espoirs ont été placés ?

Historiquement, Nintendo imaginait vivre plus sereinement le passage à la nouvelle génération. Après s’être largement imposée en proposant une Nintendo Wii familiale et tout public, l’entreprise a réitérer avec la Nintendo Wii U, qui ne possédait, finalement, qu’une simple mise à jour de ses graphismes. Malheureusement, là où le bât blesse, c’est que jamais Nintendo n’aura réussi à offrir une expérience enrichie, les joueurs réclamants, autre chose, qu’un énième Mario, Zelda ou Pokémon ; aussi bons soit-ils.

Nintendo pourrait abandonner la fabrication de Wii U dès 2017

Depuis 2012, la Nintendo Wii U s’est écoulée à moins de 13 millions d’exemplaires, ce qui reste un échec cuisant pour la firme qui avait vendu pas moins de 100 millions de Nintendo Wii. L’heure est grave pour le constructeur qui pourrait bien perdre définitivement toute crédibilité auprès des joueurs.

Depuis quelques jours maintenant, des rumeurs circulent comme quoi Nintendo pourrait abandonner la fabrication de Wii U dans les mois qui viennent, une rumeur qui a trouvé une fin après l’intervention de Nintendo.

Alors que les premières rumeurs évoquaient une fin de production en fin d’année 2016, Nintendo réagira et changera la donne ; désormais, la fin de production de Nintendo Wii U se trouverait en début 2017 ; ce qui ne fait, au final, que très peu de différence. Toutefois, le stock devrait être approvisionné suffisamment pour tenir jusqu’à l’arrivée de la Nintendo NX.

Dans les faits, cette console ; dont on ne sait finalement que très peu de chose, devrait être présentée lors de l’E3 2016 qui se déroule au mois de juin et il ne reste plus qu’à espérer qu’elle parviendra à redonner ses lettres de noblesse à une société Nintendo, dont le chiffre d’affaires est en chute libre depuis la sortie de la Nintendo Wii U.

