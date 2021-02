L’avantage de Samsung sur Apple

La fin d’année 2015 a donné l’avantage à Samsung qui dépasse Apple > Dans le monde des smartphones, il existe quelques constructeurs désormais historiques ; tandis que certains ont réussi, d’autres en revanche ont quitté la compétition depuis longtemps.

Force est de constater que sur le plan de la téléphonie, la venue d’Apple aura fait du tort à de nombreuses entreprises, et notamment Françaises. Quelques autres marques parvenaient toutefois à résister à la déferlante de la pomme croquée, comme LG, ou encore Samsung.

Même Microsoft ; que l’on connaît quand même comme un géant financier présent dans plusieurs domaines, ne parvient toujours pas à sortir la tête de l’eau en téléphonie, la faute à un Windows Phone (pourtant très bon) ne possédant pas assez d’applications dédiées.

Si la venue du Surface Phone est attendue pour remettre, peut-être, les compteurs à zéro, Samsung et Apple poursuivent sur leur lancée et parviennent encore à grappiller du terrain.

Pourtant, c’est bien en fin d’année 2015 que s’est dessiné l’un des tournants les plus majeurs dans l’histoire de la téléphonie, puisque Apple, éternel premier, se sera fait détrôner sur le marché.

Habituée à vendre de nombreux modèles d’iPhone et autres joyeusetés, la firme Apple a peut-être souffler un vent de lassitude chez les consommateurs, et les nombreuses erreurs ainsi que les problèmes de réparations ne jouent pas en la faveur de l’Américain.

Peut-être conscient des déboires de son adversaire direct, Samsung en profitera pour ravir la place de leader sur le marché ; et même si ce n’est que temporaire pour le Coréen, l’on ne peut que fêter cela. Dans les chiffres, Samsung aura écoulé plus de 84 millions de machines lors du dernier trimestre de 2015, une belle avancée quand, un an plus tôt, la marque en écoulait dix millions de moins.

De son côté, Apple aura vendu un peu plus de 71 millions d’appareils, et connaît une baisse de chiffre pour la première fois de son histoire. Dans ce jeu-là, même LG connaît des difficultés, puisque nous retrouvons désormais Huawei en troisième place, avec plus de 32 millions d’appareils écoulés ; une belle progression en seulement un an, mais l’on reste encore très loin des ténors de l’industrie.

