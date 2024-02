Envoyé Spécial sur l’électroménager en ligne et sur France 2

Envoyé Spécial sur l’électroménager ce 4 février sur France 2 > Comme chaque jeudis ; au moins trois fois par mois, sur France 2, l’émission Envoyé Spécial reprend du service et propose des enquêtes inédites, souvent en fonction de l’actualité.

Sauf grand changement majeur au niveau de l’actualité au cours des jours précédents l’émission, l’on retrouve une enquête ; très intéressante, sur l’électroménager.

Ce soir, Envoyé Spécial tente de découvrir si les promesses écologiques sont réellement tenues. L’on se penche alors sur ces nombreuses étiquettes énergétiques qui affichent une note allant de A+++ à D et qui sont présentes pour guider le consommateur lors d’un achat d’un appareil électroménager.

Dans les faits, ces étiquettes informent sur la consommation en électricité des réfrigérateurs, lave-vaisselle, lave-linge, téléviseurs, ou encore micro-ondes par exemple.

Envoyé Spécial sur l’électroménager ce 4 février sur France 2

Derrière l’aspect et l’argument marketing de ces étiquettes, les notes sont-elles réellement la promesse d’appareils consommant moins d’énergie, et surtout, plus écologique ?

Il vous est possible de regarder la nouvelle émission d’Envoyé Spécial sur l’électroménager ce jeudi 4 février 2016, à partir de 20 heures 55 sur France 2 à la télévision.

Mais alors, qui établis ces étiquettes ? Et surtout, sur quels critères sont-elles élaborées ? Après le récent scandale de Volkswagen et des moteurs trafiqués, Envoyé Spécial se penche plus en détail sur les étiquettes énergétiques et enquête auprès de particuliers, d’ingénieurs, mais également d’associations de consommateurs.

De la France aux États-Unis, en passant par l’Allemagne, Envoyé Spécial décortique les appareils électroménagers et pousse la porte des industriels pour mieux comprendre et découvrir les dessous de la tendance.

J’aime ça : J’aime chargement…