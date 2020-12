Au fil des ans, de plus en plus d’objets high tech se permettent de se mettre en valeur dans la vie de plusieurs personnes ; si certains objets peinent encore à trouver preneurs, d’autres apparaissent comme une évidence.

Qui ne possèdent pas encore un smartphone, une télévision ou un ordinateur ? Si la majorité des personnes possèdent au moins l’un de ces objets en question, force est de constater, que dans le monde entier, cette année apparaît sous le signe du renouvellement.

Grâce à une étude sur le marché, l’on constatera rapidement que les intentions d’achats sont claires et qu’ils ne font que se confirmer d’année en année, malgré quelques baisses légères en fonction du domaine.

En effet, si baisse il y a, cela n’est toutefois pas sans raisons puisque de plus en plus d’acheteurs sont désireux de renouveler leurs équipements, mais seulement si ces derniers proposent enfin une réelle nouveauté, contrairement à ce que nous avons connus par le passé.

Les consommateurs et leurs envies dans le milieu des objets High Tech

Fini les objets ne proposant qu’un écran légèrement plus grand du côté des smartphones ou une puissance revisitée dans les ordinateurs portables ; il faut faire plus pour séduire l’acheteur potentiel.

Dans cette même étude de marché, les drones civils (que l’on qualifiera de caméra volante) ne font que confirmer une place grandissante dans le cœur des consommateurs, avec une intention d’achat à plus de 8 % au cours d’une même année, tandis que les bracelets d’activités atteignent déjà 13 %.

Bien entendu, nous sommes encore très loin des objets high tech les plus prisés dans le monde, puisque malgré une intention d’achat en baisse par rapport à l’année précédente, les tablettes restent une référence dans le quotidien ; ce ne sont pas moins de 29 % de personnes dans le monde entier qui désire se procurer une nouvelle tablette (ou une première tablette), alors qu’une télévision est enviée par 30 % des consommateurs.

De son côté, l’ordinateur portable à toujours la côte malgré une chute de 6 %, mais l’objet high tech le plus convoité cette année encore, reste le smartphone. Outil du quotidien devenu indispensable pour la majorité des personnes, le smartphone parvient à se renouveler tous les ans pour offrir de plus en plus de contenu et d’utilisations diverses. Au final, c’est presque un habitant sur deux dans le monde entier qui se procurera cet objet ; une belle victoire pour les grandes marques du secteur.

