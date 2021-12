Quelle console de jeux-vidéo choisir pour Noël ? > Depuis de très nombreuses années maintenant, les jeux-vidéo ont réussi à se faire une place de choix dans le cœur des enfants, des adolescents et de la famille entière.

Entre les luttes que l’on connaît sous le nom de guerre des consoles et la bataille des exclusivités selon la console choisie, le bilan performance est toutefois assez proche ; alors que la PS4 et la Xbox One parviennent à se neutraliser bien souvent, la Nintendo Wii U en revanche, reste un ton en dessous, mais a comme qualité de proposer de nombreux jeux intéressants. Vous l’aurez compris, choisir une console pour Noël peut être un choix compliqué, mais facilité par les goûts de chacun tout en observant les exclusivités propres à la machine.

Par exclusivités, l’on entend alors bien les jeux-vidéo qui ne sont disponibles sur aucun autre support ; à ce jeu-là, Sony, Microsoft et Nintendo font fort dans le domaine. Si la Wii U est souvent considérée comme une machine bien moins puissante que ses concurrentes, Nintendo parvient tout de même à impressionner grâce à une pléiade de jeux au succès certain, capable de séduire le plus petit des enfants, jusqu’au joueur le plus hardcore de la génération.

En effet, la Nintendo Wii U possède une belle exclusivité avec Bayonetta 2 ; si le jeu est assez vieux dans les faits (sortit en octobre 2014), il parviendra sans mal à combler les attentes d’un joueur chevronné, tandis que la saga Mario ou Zelda sont les fers de lance de Nintendo et seront à l’affiche de longues années encore. Plus complexe, la Nintendo Wii U parvient également à ravir la clientèle friande de RPG avec un excellent Xenoblade Chronicles X, ou les amateurs de jeux déjantés, avec The Wonderful 101 cette fois-ci.

La Wii U pourrait bien s’imposer sous le sapin des consommateurs grâce à de très belles licences, mais dont la majorité ne sont finalement qu’une suite ou un énième portage ; si la console de Nintendo promet de beaux atouts, l’on reste encore très loin de ce que parvient à offrir la PlayStation 4 et la Xbox One.

De son côté, la Playstation 4 est un nouveau succès de Sony, notamment grâce à des licences très aimées du public, et à des nouvelles séries qui ne cessent d’impressionner. Comment, alors, ne pas évoquer Killzone : Shadow Falls, Gran Turismo, inFamous Second Son, The Last of Us ou encore Uncharted et God of War ? Grâce à ces licences très matures, la PlayStation 4 amadoue les amateurs de jeux hardcore et parvient aussi à proposer un Bloodborne impressionnant, rivalisant amplement avec la saga Dark Souls. De nombreux RPG exclusifs sont également de la partie, tout comme la série des Yakuza, dont le prochain épisode PS4 est attendu pour 2016.

Pour les années à venir, la PS4 se dotera de très bons jeux, parfois très attendus par les fans, tandis que d’autres apparaissaient comme une légende. Outre The Last Guardians et le remake de Final Fantasy VII, l’on retrouvera Shenmue 3, une surprise colossale pour les connaisseurs. Atout non-négligeable de la PS4, la PS Vita. En effet, cette dernière peut s’utiliser comme un second écran pour jouer à ses jeux PS4, directement sur la machine portable ; gadget pour certains, la PS Vita possède aussi de très belles exclusivités et devrait revenir sur le devant de la scène en 2016.

Enfin, la Xbox One est, elle aussi, très intéressante. Après avoir longtemps couru après la PS4 en terme de vente, la Xbox One aura effectué un très beau retour en offrant à ses joueurs de très grands jeux et des fonctionnalités très demandées. Fin 2015, la Xbox One lançait une mise à jour permettant la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox 360. Chaque mois, de nouveaux jeux s’annoncent comme compatible avec le service et ce dernier permet à la Xbox One de devancer légèrement la PS4 dans les applications ; rappelons par exemple que la PS4 ne permet pas de jouer à des jeux PS3, et que le service PS Now (permettant de streamer des jeux d’anciennes consoles Sony) n’est pas d’actualité en France.

Sur ses exclusivités, la Xbox One frappe également un grand coup grâce à son jeu de course Forza Motorsport, son FPS futuriste Halo, ou Gears of War. Alors que 2015 aura été une très belle année pour la firme Américaine, l’an 2016 s’annonce tout aussi rayonnant avec des jeux comme Quantum Break, Scalebound, Crackdown et Fable. Que l’on soit simple amateur ou grand connaisseur, l’on ne peut nier que chaque console possède des qualités certaines, des moments de jeux-vidéo uniques et magiques et le choix final ne se portera finalement que sur les licences où l’on se sentira le plus à l’aise.

