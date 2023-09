Que choisir entre NBA 2K16 de 2K Sports et NBA Live 16 d’Electronic Arts > Tandis que l’on constate, chaque année, une lutte entre Electronic Arts et Konami pour la suprématie du football, une autre bataille fait rage, celle du basket cette fois-ci.

Si Electronic Arts parvient à rameuter les fans du football grâce à des épisodes de Fifa se rapprochant de l’immersion totale, il faut néanmoins souligner que l’éditeur aura possédé une avance phénoménale ces dernières années, se permettant finalement de se contenter du strict minimum.

L’absence du PES de Konami lors d’une année pour tenter de refaire son retard sur son concurrent n’aura pas suffit à combler le manque et Electronic Arts reste bien le leader en football, en football uniquement.

Car oui, dans le basket, la série des NBA Live d’Electronic Arts n’aura pas connu de très belles journées, pire encore lorsque l’on sait que la série fut abandonnée pour de longues années. Après avoir travaillé sur NBA Live durant plus de trois ans, l’on était en droit d’attendre un NBA Live 14 qui parviendrait à effacer les trop mauvais souvenirs de NBA Live 09 ; malheureusement sans succès.

Tandis que NBA Live 14 était meilleur que l’un des pires jeux-vidéo de basket de l’histoire, il sera jugé peu convaincant face au rival bien ancré dans le marché, NBA 2K.

Le scénario que l’on connaît pour Konami est inversé dans le basket et les difficultés sont du côté d’Electronic Arts. Condamné à travailler très dur pour refaire le retard accumulé au fil des ans, NBA Live 16 se devait d’apparaître comme le messie tant attendu par les joueurs de tous les horizons ; cependant, de nombreux bugs et une modélisation des visages parfois trop ridicule pourraient bien avoir définitivement raison de la licence sur laquelle se pose beaucoup d’espoirs.

De l’autre côté, 2K Sports réitère son savoir-faire, tout en ne prenant que très peu de risques, à l’image d’Electronic Arts et son Fifa. Si la série des 2K a réussi à trouver une place au soleil, les améliorations entre NBA 2K15 et NBA 2K16 sont minimes, mais permettent toujours de profiter ; cette année encore, de la meilleure simulation de basket dans les jeux-vidéo.

En se basant sur ses principales forces acquises, NBA 2K16 améliore son gameplay et offre une meilleure immersion. S’il est difficile de faire mieux après avoir atteint un tel niveau d’excellence, NBA 2K16 se permet toutefois d’améliorer son intelligence artificielle, ses nombreuses animations ; donnant au tout un aspect bien moins robotique, et le point le plus négatif de NBA 2K15 aura été revu de belle manière ; désormais, les sneakers que portent les joueurs possèdent des graphismes plus détaillés et collant parfaitement aux modèles réels.

