Forza Motorsport 6 l’apogée de la licence de course de Microsoft > Nous le savons, la course automobile est très appréciée dans le monde entier, et les jeux-vidéo mettant des voitures en avant sont bien souvent des valeurs sures.

Dans une époque où les jeux de courses ; et plus particulièrement la simulation automobile, était la chasse gardée de Sony et son Gran Turismo, les années ont passé et c’est avec une certaine anxiété que l’on attendait le premier opus de la série Forza Motorsport.

Dès sa mise sur le marché en 2005 sur Xbox, Forza Motorsport parvenait à faire trembler son adversaire, malgré le fait de proposer bien moins de véhicules que dans Gran Turismo ; tandis que ce dernier en possédait plus de 700, Forza Motorsport n’en comprenait qu’à peine plus de 200, mais les avantages étaient ailleurs.

En effet, le Forza Motorsport de Microsoft se détachait de son concurrent en proposant la possibilité de personnaliser entièrement son véhicule, mais également une gestion des dégâts bien plus poussés.

Forza Motorsport 6 l’apogée de la licence de course de Microsoft

Rouler contre une barrière de sécurité rayera le véhicule qui gardera les séquelles de cette conduite trop nerveuse, tandis que les rétroviseurs pouvaient tomber, et le pare-choc pendre lamentablement, signifiant la conduite en demi-teinte du joueur.

Mis en avant les premières semaines de commercialisation, Forza Motorsport démarra fortement et ce seront pas moins d’un million d’exemplaires de la licence de course de Microsoft qui trouveront preneur ; une entrée en la matière digne des plus grands. Plus les années passaient, et plus Forza Motorsport s’imposait sur le circuit comme la nouvelle référence de la course automobile axée simulation ; désormais, chaque console possède son modèle, ce qui n’est pas pour déplaire aux amateurs du genre, et nous reviendrons, prochainement, sur les qualités qui composent ces deux grands des jeux-vidéo.

Seulement deux ans plus tard, c’est Forza Motorsport 2 qui se présentait, en 2007, et était une véritable attente sur la nouvelle console de Microsoft, qui était alors la Xbox 360. Le succès de ne se fera pas attendre et quatre millions de Forza Motorsport trouveront preneur, avant un troisième opus, toujours plus sophistiqué.

En s’étoffant au fil des épisodes, Forza Motorsport est devenue l’une des références à la plus belle notoriété dans l’histoire de Microsoft, et Forza Motorsport 6 parvient à créer un nouvel et réel engouement sur la licence de course. Sortit deux ans après Forza Motorsport 5, Forza Motorsport 6 pousse encore plus loin les limites du virtuel et offre, une nouvelle fois, des courses intenses où la simulation est le maître-mot de l’aventure.

