Les nouveautés de Fifa 16 sur PS4 et Xbox One > Chaque année désormais, la licence Fifa fait une nouvelle sortie sur les terrains de football du monde entier ; l’occasion est alors bonne pour les aficionados du ballon rond, de mettre à jour les équipes et les maillots.

Car oui, depuis quelques saisons, les nouvelles moutures de la série de Fifa se basent sur les forces acquises au fil des épisodes, et beaucoup de joueurs pestaient alors sur le manque de nouveautés, des nouveautés jugées parfois inutiles et ne justifiant, aucunement, le besoin de payer son nouveau Fifa au prix fort.

Pourtant, chaque épisode de Fifa se veut plus poussé vers la réalité, n’en déplaise aux détracteurs ; certes, les améliorations proposées peuvent être compliquées à dénicher et certains passages de flambeau se sont faits dans la douleur ; impossible alors, de ne pas évoquer les gardiens trop faibles ou la défense à l’agonie de Fifa 15.

Pour cette nouvelle année, Electronic Arts propose un Fifa 16 sur PS4 et Xbox One toujours plus proche du réalisme et cela se ressent tout particulièrement dans l’un des modes de jeu les plus appréciés du public, le mode carrière.

Les nouveautés de Fifa 16 sur PS4 et Xbox One

Dans son désir de se rendre toujours plus proche de la réalité, Fifa 16 se permet d’ajouter de nouvelles animations avant, mais aussi après les matchs, tout en reproduisant fidèlement des centaines de chants de supporters. Si les commentaires n’ont pas réellement fait peau neuve, l’on ne peut qu’apprécier les remarques sur notre joueur ; dans le mode pro, et son évolution, tout en nous apportant les détails des matchs cruciaux de nos adversaires se déroulant dans le même laps de temps, pour une immersion toujours plus complète.

Si le mode carrière parvient à connaître une nouvelle année sous le soleil, Fifa 16 se dote ; comme son concurrent PES 2016, d’une météo changeante et dynamique au fil de la rencontre que l’on dispute. Un point appréciable et toujours plus proche de la réalité qui nous poussera à jauger nos passes différemment pour éviter une trajectoire trop fuyante ; pour les joueurs en manuel, bien entendu.

Inauguré lors de Fifa 09, le mode Ultimate Team se voit aussi amélioré et propose une nouvelle façon de jouer pour Fifa 16. Si les modes habituels sont toujours de la partie, c’est le mode Ultimate Team Draft qui retient toute l’attention ; ici, le joueur choisi sa formation parmi une sélection au hasard et devra ensuite créer une équipe où chaque poste peut être tenu par un des cinq joueurs que le jeu propose. Avec son côté aléatoire sur la présence des stars du ballon rond, le joueur novice pourrait bien faire évoluer Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ; ou même une légende sur la version Xbox One, dans son équipe, le temps de quatre rencontres au maximum. Les récompenses en cas de victoire offriront aux joueurs des crédits, des packs et bien plus encore ; de quoi passer une majeure partie de son temps.

Toujours sur le plan des nouveautés de Fifa 16, l’on retrouve une défense améliorée par apport à la décadence défensive de Fifa 15 ; plus énergique, l’IA des défenseurs parvient enfin à rivaliser face aux nombreux assauts des attaquants adverses ; la possibilité de retenir ses tacles en cas mauvais timing pour éviter des cartons et l’amélioration des centres ; plus réalistes désormais, couplés à une nouvelle amélioration de la physique de balle sur les frappes lourdes et à un nouveau système de dribble permettent de vivre intensément les matchs que l’on disputes.

Mais si Fifa 16 sur PS4 et Xbox One parvient à faire une nouvelle parler de lui, c’est grâce à la présence de certaines sélections nationales femmes. En effet, c’est le point le plus attrayant de cette nouvelle année, à tel point que les femmes ont leur place sur la jaquette du jeu aux États-Unis, là où ce sport est très médiatisé. Les différentes sélections pourront être utilisées dans le mode Coup d’Envoi et Compétition, et bénéficieront, en plus, d’un gameplay qui leur est propre ; avis aux amateurs, Fifa 16 sur PS4 et Xbox One s’annonce comme une nouvelle référence du ballon rond.

