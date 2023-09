Mad Max le jeu-vidéo un concurrent direct à Fallout 4 ? > Attendu par de nombreux joueurs dans le monde entier, Fallout 4 sait se faire attendre. Mais il existe une alternative pour les joueurs très pressés de s’impliquer dans un univers post-apocalyptique ; Mad Max.

Est-il encore besoin de présenter Mad Max ? Mad Max est, à l’origine, une série de films qui se seront fait connaître entre 1979 et 1985, en livrant trois opus très appréciés. Il aura fallu attendre pas moins de 30 ans pour voir le quatrième opus être projeté dans les salles obscures, en 2015.

Dans un futur proche, le héros est un policier de la route, chargé de faire respecter l’ordre et d’arrêter les criminels. Au début très peureux, Max prendra une assurance certaine au fil des films et cherchera à faire régner sa propre justice, notamment après la guerre nucléaire qui décimera un bon nombre d’habitants, laissant les quelques survivants en plein désespoir, et sans aucune loi.

Concernant Mad Max, le jeu-vidéo, force est de constater que la principale force de la série aura su être conservée ; la violence. En effet, c’est celle-ci qui aura donné ses lettres de noblesse et il fallait absolument retrouver un univers oppressant pour nos aventures sur consoles de salons ; pari gagné sur ce premier point, et haut la main.

Mad Max le jeu-vidéo un concurrent direct à Fallout 4 ?

Dès l’entame de l’aventure, le joueur ne pourra que constater que le véhicule fétiche de Max a été volé ; quoiqu’il en soit, le prétexte est bon pour offrir la possibilité de sélectionner un nouveau véhicule, que l’on pourra intégralement, et incroyablement, modifier.

Du pare-chocs aux jantes, en passant par les pneus et la peinture, la principale force du jeu-vidéo Mad Max vient bien de sa personnalisation du véhicule ; lorsque l’on sait que la voiture prend une place importante tout au long du jeu, l’on ne peut que féliciter les développeurs pour la liberté offerte sur le plan de la customisation, à l’inverse de l’apparition des décors en plein désert ; la distance d’affichage reste un ton en dessous des standards actuels.

Mais ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont bien les ressemblances avec la série des Fallout ; Mad Max peut-il alors être un concurrent direct à un Fallout 4 plein d’assurance sortant seulement quelques semaines après ?

Vraisemblablement non. Bien que les deux jeux offrent un univers post-apocalyptique, les ressemblances peuvent bien s’arrêter là. Certes, l’on peut régler ses comptes avec différentes armes ; dont des fusils à pompe, mais ces derniers ne sont nullement changeants, à l’inverse de Fallout 4. De son côté, le plan de la survie est très bien pensé, au même titre que les limites du monde ouvert. Entre les rations de nourriture, l’eau et l’essence pour la voiture, en passant par la libération de camps contrôlés par le gang à l’origine du vol de sa voiture et les expéditions en pleine tempête de sable entre deux combats reprenant les fondements de la série des Batman Arkham, l’aventure de Mad Max ne fait que commencer.

J’aime ça : J’aime chargement…