Le E-constat ne prendra pas totalement la place du constat en papier

Le constat papier n’existera plus! Les fédérations françaises d’assurances FFSA et Gema ont présenté le nouveau constat, un constat électronique, qui sera disponible à partir du 1er décembre. Il est plus rapide et plus simple!

Il s'agit d'un constat électronique. Il est semblable au constat amiable sur papier mais celui-ci se remplit directement sur son smartphone. Bien entendu il nécessite le téléchargement d'une application. Notez que les personnes n'ayant pas de smartphones pourront toujours utiliser le « traditionnel » constat sur papier.

Pour ce qui est du fonctionnement de la version électronique du constat, c’est simple! Après téléchargement de l’application, l’assuré doit pré-remplir ses données personnelles comme l’état civil, le numéro d’immatriculation, le type du véhicule… Ainsi, en cas d’accident, il ne lui reste plus qu’à remplir la case des dommages subis. Avec cet E-constat vous pourrez ajouter des photos et il pourra géolocaliser l’accident. Pour ce qui est de la signature, elle se fait avec un doigt sur l’écran et sera transmise immédiatement à l’assureur. Par la suite, l’assuré reçoit alors un message de confirmation et une version pdf par mail.

