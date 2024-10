Du retard pour le lancement des iPad Pro Apple

La tablette iPad Pro faire partie des nouveautés très attendues sur le marché par les fans d’Apple. Malheureusement la sortie des Ipad Pro semble bien prendre du retard. Les afficionados devraient attendre jusqu’en 2015 pour pouvoir découvrir cette nouvelle tablette Apple.

Aux Etats-Unis le quotidien économique Wall Street Journal vient de lancer un pavé dans la marre : la nouvelle tablette iPad Pro ne sera lancée qu’en 2015. C’est la production du nouvel iPhone 6 qui est la cause principale de ce retard. Avec un tel succès inattendu, l’iPhone 6 est extrêmement demandé à travers la planète, et Apple n’arrive plus à trouver des fournisseurs capables d’approvisionner en pièces détachées les usines d’assemblage.

Le siège de Cupertino a donc donné la priorité à la production de l’iPhone 6 jusqu’au mois de décembre 2014. La période des fêtes de fin d’année est primordial pour l’achat et vente de tablettes, ordinateurs et téléphones mobiles Apple.

Tablette plus grande que la précédente, l’iPad Pro a suscité beaucoup d’attentes chez les consommateurs Apple lors de sa présentation au public. Avec l’iPhone 6 et l’Apple Watch, Apple fait donc le plein d’innovation, avec une nouvelle Keynote annoncée pour le 16 octobre prochain. Un événement spécial que Tixup couvrira pour informer les fans d’Apple.

