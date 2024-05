ArcBook, le nouveau notebook tactile d’Archos

Archos lève le voile sur sa toute dernière tablette ou plutôt son nouveau petit netebook tactile fonctionnant sous Android 4.2. Une belle petite merveille!

Ce n’est pas nouveau, la firme française produit depuis longtemps des tablettes tournant sous Windows et Android grand public. Seulement, cette fois, le constructeur a tenu à briser cette habitude en révélant, à l’occasion du MedPi, son nouvel ArcBook.

Ce nouveau-né d’Archos est en fait son premier netbook Android 4.2 doté d’un écran tactile. Il est équipé de tous les services de Google, Google Play, Google Chrome, Gmail et Youtube…Un vrai bonheur, d’autant plus que 15 Go d’espace au sein du Google Drive sont de la partie.

Concernant les dotations, ArcBook qui a une autonomie de 10 heures, est équipé d’un écran 10.1. Son clavier est conçu d’une manière à optimiser la vitesse de frappe. Il est muni d’un port USB hôte afin de lui ajouter un disque dur externe, une clé USB ou même une souris. Son prix est fixé a 149,99 euros.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez qu’en plus de l’Android 4.2, le petit notebook d’Archos est doté aussi de la version premium Office Suite Pro 6, un atout de taille permettant de travailler ses documents Word, Excel, Powerpoint et PDF.

