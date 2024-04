La sortie du jeu The Crew retardée pour l’automne 2014

Ubisoft a déclaré dans un communiqué spécial que le jeu de courses The Crew sortira cet automne et non en juin prochain. Le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.

Alors que tout le monde attendait le jeu de courses The Crew pour Juin prochain, Ubisoft a annoncé que le jeu sortira plutôt cet automne.

The Crew est déjà disponible en précommande avec trois différents packs. Chaque pack donne accès à chacune des voitures: la Ford Mustang GT 2015, le Dodge RAM SRT-10 et la BMW Z4 sDrive34is.

Les conducteurs pourront pré-commander l’édition limitée de The Crew avec un accès spécifique à la Mini Cooper S 2010. Notez que chaque voiture aura son propre lot de pièces de personnalisation et de performance en plus de la monnaie virtuelle du jeu, Crew credits,

Ubisoft précise que des récompenses sont à gagner lors de la chasse au trésor digitale des « Golden Plates ». Lorsque le jeu sortira, le code Golden Plates devra être inséré dans le hub du site afin d’avoir les récompenses méritées.

