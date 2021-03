Anzu Wyliei: un dinosaure qui a la forme d’un poulet géant

Des paléontologues américains ont découvert un dinosaure à l’allure étrange. En effet, baptisé Anzu Wyliei, ce dinosaure est haut de 1,5 mètre aux hanches et long de 3,5 mètres pour un poids de 200 à 300 kilos, son cou est très allongé, il a un bec sans dent et une crête ronde sur la tête.

Des paléontologues américains ont eu la capacité de réassembler les restes( trois squelettes fossilisés) d’une une espèce de dinosaure à plumes! Semblable à un poulet gigantesque, cet Anzu Wyliei vivait en Amérique du Nord il y a 66 millions d’années.

Son nom ANzu Wyliei lui a été donné par référence à une divinité sumérienne démoniaque à l’apparence d’un aigle léontocéphale (Anzu)et au nom du petit-fils (Wyliei) d’un administrateur du musée d’Histoire naturelle Carnegie de Pittsburgh (Pennsylvanie), où se trouvent les trois squelettes fossilisés.

Cette espéce ressemble à un oiseau d’Australie, fait partie de la famille des autruches. En plus d’un bec sans dent et d’une crête ronde sur la tête, le dinosaure est doté d’une queue courte mais épaisse et de puissantes griffes au bout de longues pattes fines.

Hier, c’était la grande annonce de cette découverte. Les trois squelettes ont pu permettre de percer le secret de cet espéce car jusque là les chercheurs n’avaient en leur possession que quelques fragments ce qui était insuffisant pour leur étude.

La reconstitution de cette espéce ne date pas d’aujourd’hui, en effet, elle a débuté à la fin des années 90 lorsque les premiers débris ont été découvert dans la formation rocheuse de Hell Creek dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, deux Etats du nord des Etats-Unis.

