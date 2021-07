Le meilleur espoir pour une entreprise de cloud est de travailler avec Amazon et non pas contre elle

Peut-être que la raison est que Amazon Web Services était depuis longtemps dans le domaine du cloud publique.

Peut-être que c’est parce que Amazon propose une grande variété de services que les développeurs veulent utiliser et ne veulent pas abandonner.

Mais les explications de ce côté, les fournisseurs de cloud public ont dû avoir une emprise sur la réalité: AWS fait la loi.

Un nombre croissant de concurrents de cloud public ont mis au point une technologie qui peut aider les entreprises à utiliser plusieurs cloud. Beaucoup affirment qu’ils comprennent que les entreprises ne veulent pas nécessairement utiliser un cloud public pour toutes les charges de travail. Et c’est vrai dans une certaine mesure – certaines entreprises se dédoublent les déploiements sur deux cloud ​​ou même plus que cela.

Pete Johnson a travaillé sur l’infrastructure-as-a-Service (IaaS) de Hewlett-Packard et ProfitBricks et a récemment rejoint l’entreprise de gestion d’applications cloud CliQr Technologies. La nouvelle façon de faire des affaires est d’aider les entreprises de mélanger les cloud.

Dans le même temps, devenant plus qu’un gestionnaire de cloud ou un catalyseur cloud peut être vu comme une reconnaissance que tous les cloud ​​publics sont aussi populaires que Amazon. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Cisco, Dell et Hewlett-Packard sont déjà allés dans cette direction – et pourquoi plus d’entreprises pourraient également jouer la carte de cloud-manager.

Partager : Twitter

Facebook