Scandale: Le récent système d’exploitation d’Apple est victime d’une faille de sécurité

Il s’avère que le système d’exploitation de la firme à la pomme équipant l’iPhone, les iPad et ses ordinateurs, souffre d’un problème de sécurité important. Cette nouvelle version nécessite donc une mise à jour d’urgence.

C’est un coup dur pour Apple qui a été dans l’obligation de dévoiler publiquement que la nouvelle version de son système d’exploitation est victime d’un dysfonctionnement de sécurité. Il semble que ce dysfonctionnement est assez important pour que Apple révèle au grand jour ce problème.

La firme à la pomme a découvert une faille dans la sécurité de l’IOS 7 équipant alors les iPhone et iPad.

Donc, ce problème touche les appareils les plus récents d’Apple. Face à cette catastrophe, la firme a lancé il y a quelques jours la mise à jour de sécurité (iOS7.0.6) qui est téléchargeable sur les iPhone4 et les suivants, l’iPad 2 et les modèles suivants, ainsi que le baladeur iPod Touch (5e génération).

Un porte-parole du groupe américain a eu le regret de dire que même les ordinateurs Mac sont victimes de cette faille en expliquant que celle-ci touche le système d’exploitation OS X. Il avait précisé alors qu’une mise à jour de réparation se mise à disposition dans les plus brefs délais.

J’aime ça : J’aime chargement…