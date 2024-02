Ecrasement d’un astéroïde sur la lune: Jose Maria Madiedo y assiste depuis la terre

En septembre 2013,Jose Maria Madiedo a vu de ses propres yeux un un phénomène rare qu’il a du mal à étudier depuis ce temps-là. C’est à travers des télescopes qu’il avait assisté l’écrasement d’un astéroïde sur la lune.

Jose Maria Madiedo est un enseignant à l’Université espagnole de Huelva. Le11 septembre 2013, celui-ci observait la lune grâce à ses télescopes lorsque soudain il aperçoit un intense flash lumineux dans ce qu’il appelle la Mare Nubium («mer des nuages» en latin). La Royal Astronomical Society rapporte ce phénomène rare dans son bulletin mensuel en précisant que cette lumière était semblable à celle d’une étoile et qu’elle était visible à l’oeil nu depuis la Terre.

Selon la déclaration de Jose Maria Madiedo, il s’était vite rendu compte de la chance d’assister à un événement très rare et extraordinaire s’offrait à lui. Depuis, l’astronome ne cesse d’étudier ce phénomène. D’ailleurs d’après ses calculs et ceux de ses collègues, l’astéroïde pesait environ 400 kg pour un diamètre compris entre 60 cm et 1,40 m et sa vitesse était supérieure à 60.000 km/h lorsqu’il s’est écrasé sur la Lune.

L’écrasement a fait naître un cratère de 40 mètres de diamètre dégageant une chaleur intense. Ces deux effets sont à l’origine de l’éclair flash observé depuis la Terre.

