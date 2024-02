Nokia connecte le prochain milliard d’utilisateurs à Internet grâce à ses smartphones à prix abordables

Aujourd’hui, Nokia a annoncé au Mobile World Congress son engagement à connecter le prochain milliard d’utilisateurs à Internet en commercialisant cinq nouveaux combinés à petits prix. Parmi eux, Nokia X, une gamme de smartphones compatibles avec les applis Android™, les services de Microsoft et les expériences emblématiques de Nokia

Les Nokia X, Nokia X+ et Nokia XL affichent un prix destiné à exploiter le marché en forte croissance des smartphones abordables. Ils sont dotés des services de Microsoft comme Skype, OneDrive et Outlook.com.

Le Nokia Asha 230 est l’appareil Asha entièrement tactile le plus abordable proposé par Nokia à ce jour

Le Nokia 220 est un téléphone mobile pouvant être connecté à Internet et équipé d’applis sociales.

Nokia X est une nouvelle gamme de smartphones entrée de gamme extrêmemement compétitive qui se caractérise par le design, la qualité et les expériences Nokia (Here Maps notamment), les services Microsoft (Skype, OneDrive et Outlook.com) ainsi qu’un accès rapide aux applications Android avec « Fastlane »

Stephen Elop, vice-président de la division Devices & Services chez Nokia, a déclaré lors du lancement que « Nokia a connecté des milliards d’utilisateurs partout dans le monde et aujourd’hui, nous avons montré que notre portefeuille était conçu pour faire vivre au prochain milliard d’utilisateurs des expériences exceptionnelles.« .

La gamme Nokia X rassemble le meilleur de tous les mondes

La gamme Nokia X présente la qualité et le design qui font la renommée de Nokia, ainsi qu’une interface utilisateur moderne personnalisable avec des vignettes inspirée de notre gamme Lumia. Tous les appareils sont dotés de Fastlane, un accès rapide aux applications et permettant aux utilisateurs de passer plus facilement d’une application à l’autre. Ils ont également accès à de très nombreuses applications de qualité sur Nokia Store, et à plus d’une douzaine de magasins d’applications tierces et à du chargement en USB. Prêts à l’emploi, les Nokia X permettent à leurs utilisateurs de profiter des expériences emblématiques de Nokia, avec notamment HERE Maps gratuite qui permet d’avoir de la cartographie en ligne et hors ligne, ainsi que de la navigation virage après virage et également Nokia MixRadio pour écouter gratuitement des listes de musique en streaming ou à télécharger. Tous les appareils incluent toute une série d’applications et de jeux tiers déjà pré-téléchargés

