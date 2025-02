Huawei dévoile deux tablettes, un smartphone, un smartband et plus

Huawei a bien préparé du lourd pour le salon Mobile World Congress 2014 qui se tient à Barcelone.

Au total, le fabricant chinois a révélé cinq appareils dimanche: deux petites tablettes, le X1 MediaPad et le M1, le smartphone Ascend G6; un smartband traqueur de fitness qui se double d’une oreillette, le TalkBand B1 et un mobile appareil rapide Wi-Fi, le E5786 Huawei.

Les tablettes

Huawei accuse un retard sur le marché des tablettes, mais il peut espérer de faire sensation avec ses deux nouveaux appareils: le MediaPad M1 de 8 pouces et le MediaPad X1 de 7 pouces.

Le X1, le plus cher des deux gadgets, pourrait être considéré comme un «phablet» plutôt que d’une tablette. La tablette Android comprend une fente pour la carte SIM qui permet d’appeler et envoyer des SMS en plus de la connectivité de données 4G LTE, ainsi l’appareil pourrait théoriquement être utilisé comme un smartphone.

Le X1 arbore un écran 1280 x 920 pixels, un croustillant 323 pixels par pouce. A l’intérieur, il comprend un processeur quad-core de 1,6 GHz et 16 Go de mémoire intégrée, avec un slot pour carte microSD pour le stockage supplémentaire. Huawei estime que sa batterie 5000 mAh permet d’alimenter l’appareil pendant plus de trois jours pendant une «utilisation normale», ou pour environ 500 heures en veille. Il offre également deux caméras impressionnantes: un appareil photo 13 mégapixels à l’arrière, et un grand angle appareil photo 5 mégapixels à l’avant.

Le moins cher le M1, comporte le même processeur quad-core et les capacités 4G, mais la batterie, les caméras, et la résolution sont inférieurs aux spécifications du X1. La batterie est un peu moins puissante (4800 mAh), l’écran est d’une résolution légèrement plus faible (1 280 x 800 pixels), et les caméras sont (une 5 mégapixels orienté vers l’arrière, 1 mégapixels face à l’avant).

Le smartphone

Huawei, qui a vendu près de 50 millions de smartphones l’an dernier, a dévoilé aujourd’hui son téléphone Ascend G6 Android.

Le dispositif de 4,5 pouces dispose d’un écran 960 x 540 pixels, un processeur quad-core de 1,2 GHz, et une batterie de 2000 mAh. Il a également un appareil photo de 8 mégapixels à l’arrière et un appareil photo de 5 mégapixels (selfie-friendly) sur le front. Son 8 Go de stockage intégré peut être étendue avec une carte microSD.

