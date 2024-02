Tango: une nouvelle technologie bouleversante

Le projet Tango qui est sous la forme d’un smartphone jusqu’à présent à la capacité de représenter en trois dimensions l’environnement dans lequel il se trouve et ce via des capteurs et des caméras qui y sont installés. Le projet est néanmoins encore dans la première phase de développement.

Le directeur du projet Tango chez Google au sein de l’Advanced Technology and Projects, Johnny Chung Lee, avance que les appareils mobiles considèrent que le monde physique s’arrête au bord de l’écran alors que les humains sommes des êtres physiques vivant dans un univers en 3D. Ce relief a incité alors les chercheurs de Google à élargir le champ d’études et de développement du projet Tango.

Ces recherches ont donné naissance à un smartphone doté d’un écran 5 pouces et des capteurs d’appareil photos qui ont pour rôle de « suivre les mouvements en 3D et en temps réel » dès qu’il est en main. Ce qui est incroyable c’est que le smartphone en question est capable de localiser son emplacement exact, ses déplacements et plus encore il a la capacité de cartographier les déplacements de celui qui le tient. Si cette personne est chez elle, cet appareil peut prendre 250 000 mesures 3D à la seconde.

Cette nouvelle technologie facilitera l’interaction entre les humains et leur environnement.

J’aime ça : J’aime chargement…