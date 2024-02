L’attente est terminée: Google sort enfin ses nouvelles Maps redessinées

Après son aperçu en mai dernier, Google déploie actuellement un service de Map entièrement repensé sur le Web.

Les nouvelles Google Maps mettent l’accent sur des cartes en plein écran et des images, et laissent l’étiquette « Mode de Prévisualisation » derrière. Bien que l’expérience utilisateur est encore loin d’être parfaite, l’interface de Google est clairement de nature prospective.

Voici un coup d’œil sur le service:

http://www.youtube.com/watch?v=N6DrfYHVcXs

Avec ces changements, Google souhaiterait que les utilisateurs considèrent les Maps plus qu’un service de direction. Google vante les mérites que les Maps peuvent maintenant aider les utilisateurs à « prendre de meilleures décisions », trouver des itinéraires plus efficaces, et « découvrir ce qui se passe autour de la ville. »

Lorsque Google a testé les nouvelles Google Maps à Google I/O, la surprise était sur son départ des conceptions précédentes. La refonte « est basé sur l’imagerie vectorielle et livrée via WebGL, » qui a la capacité de faire apparaître plus rapidement ses Maps dans votre navigateur.

Les fans Clippy seront également heureux de constater que la mascotte Pegman de Google Maps restera là.

