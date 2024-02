Deux geeks, 16 milliards de dollars et une énorme acquisition de Facebook

L’acquisition de Facebook à 16 milliards $ du service de messagerie mobile WhatsApp est survenue suite à une conversation amicale entre deux geeks traînant dans la vallée.

Ces deux amis, bien sûr, étaient le chef de Facebook Mark Zuckerberg et le co-fondateur et directeur général de WhatsApp, Jan Koum, un immigrant ukrainien et ancienne vedette de Yahoo. Les deux se connaissent depuis des années.

« C’est arrivé il y a 11 jours. Nous avons discuté du prix la semaine dernière et l’accord a été trouvé », a déclaré Zuckerberg lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes et des analystes annonçant l’accord mercredi.

Le ton de Zuckerberg lors de l’appel a été fait. Comme ça a toujours été le cas. Mais c’est une affaire énorme pour les deux sociétés. En effet, Mark Zuckerberg a parlé de l’opération comme s’ il venait d’acheter un sandwich à La Boulange.

Zuckerberg et Koum, qui a rejoint également le directoire de Facebook, espèrent finaliser la transaction au courant de cette année en attendant l’approbation réglementaire des autorités fédérales.

WhatsApp est la grosse acquisition de Facebook. Et ce ne sera certainement pas la dernière.

Zuckerberg a précisé que Facebook laisserait WhatsApp faire ce qu’il fait – en d’autres termes, profiter de la liberté de faire évoluer sa plate-forme de messagerie.

« WhatsApp va fonctionner indépendamment, nous avons évidemment appris ça de l’accord d’Instagram « , a déclaré Zuckerberg.

«Nous sommes très à l’aise c’est la bonne façon de grandir», a déclaré Zuckerberg. « WhatsApp ne dispose que de 50 employés. Personne dans l’histoire n’a fait ça avant. … C’est une société d’ingénieurs vraiment hard « .

