Google projette d’étaler encore plus son offre fibre : 37 villes concernées

Google projette d’étaler son offre fibre sur un plus grand terrain américain. En effet, l’offre pourrait passer de 3 à 37 villes.

Google envisage d’étendre dans les plus brefs délais son offre fibre, 34 autres villes des Etats-Unis sont concernées par cette offre. Le moteur de recherches vise Phoenix, Scottsdale et Tempe en Arizona, Santa Clara, Sunnyvale ; Palo Alto, Mountain View et San Jose en Californie, Carrboro, Cary, Chapel Hill, Charlotte, Durham, Garner, Morrisville et Raleigh ; en Caroline du Nord..

En Géorgie, la firme cible Avondale Estates, Atlanta, Brookhaven, College Park, Decatur, East Point, Hapeville, Sandy Springs et Smyrna., dans l’Oregon, Beaverton, Gresham, Hillsboro, Lake Oswego, Portland et Tigard. Au Tennessee, Google vise Nashville et Davidson ; Au Texas San Antonio et dans l’Utah, Salt Lake City.

Cette liste de villes « cibles » n’a pas été confirmée jusqu’à présent cependant,ce qui a été confirmé c’est que le géant est dores et déjà en discussion avec les municipalités de chacune de ces villes.

Rappelons que (Texas), Kansas City (Texas) et Provo (Utah) sont les trois villes bénéficiant déjà de cette offre.

