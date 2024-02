Débits 2G/3G et 4G: classement des opérateurs

Le bilan des débits en 2G/3G et 4G expose la persistance de la domination d’Orange et la nette progression de Free Mobile.

Concernant les débits moyens constatés en 2G/3G et la 4G, l’opérateur Free Mobile enregistre la plus grande progression de ce début d’année selon l’outil 4G monitor.

Le dernier bilan avait montré que Free Mobile occupait la troisième place en débits devancé par Bouygues Télécom alors que ce nouveau bilan affiche un renversement de la situation ; Bouygues Télécom enregistre un recul alors que Free Mobile expose une nette progression le dépassant sur la 2G/3G et même sur la 4G, cependant cette progression ne suffit pas à rivaliser avec Orange.

En effet, sur la 2G/3G, Orange occupe la première place et assure sa domination sur ce domaine avec une vitesse moyenne en progression de 13% se stabilisant à 7,0 Mbps en moyenne. Free se stabilisant à une moyenne de 5,8 Mbps, et SFR à 4,6 Mbps. Bouygues Télécom était à la traine pour le mois de Janvier se stabilisant à 4,2 Mbps,il se place tout juste derrière SFR.

Lorsqu’il s’agit de la 4G, les progressions sont considérables, Free affiche la plus nette amélioration estimée à 28% de débit moyen constaté en Download et en Upload ( 22,8 Mbps en DL, 7,9 Mbps en Up).Orange comme toujours persiste dans son rôle de leader. Les choses ne sont pas aussi bonnes pour SFR et Bouygues qui expose un recul de 3 et 6 % respectivement sur le débit descendant.

