Galaxy S5: le nouveau smartphone de Samsung bientôt lancé

Lors du Salon Mobile World Congress qui se déroulera à Bracelone le lundi 24 février, le nouveau smart phone de Samsung sera dévoilé au grand jour.

Samsung exposera son nouveau smartphone, le Galaxy S5, le lundi prochain vers20h, lors d’un événement spécial du salon Mobile World Congress.

Il paraît que deux versions du S5 sont disponibles, la première serait dotée d’un écran 5,25 pouces Full HD (1920 x 1080) d’un processeur Exynos 5422 octo-coeurs cadencé à 1,5 GHz et disposerait de 2 Go de mémoire vive, de 16 Go de stockage et un APN de 16 millions de pixels. Par contre la deuxième version serait dotée d’ un écran 5,25 pouces HD à 2560 x 1440 pixels, un processeur à quatre cœurs Qualcomm Snapdragon 800 cadencé à 2,5 GHz et disposerait 3 Go de mémoire vive et 32 Go de e stockage.

Les deux versions fonctionnaient sous Android 4.4.2 KitKat et dans le but de mettre un peu de pression à Apple et son Touch ID, un lecteur d’empreintes digitales a été inséré dans les deux versions du S5. Cependant,SamMobile juge que ce lecteur est moins efficient que celui d’Apple.

Il semble que le géant sud-coréen veut accélérer la phase de commercialisation de son nouveau flagship. En effet, le Galxy S5 pourrait être distribué vers la fin du mois de février, début mars.

