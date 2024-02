Les premières photos de l’iPhone6 révélées par le spécialiste réputé Sonny Dickson

Sonny Dickson est réputé pour avoir révélé des produits d’Apple avant leur lancement officiel, voilà que ce spécialiste poste quelques photos de l’iPhone nouvelle génération.

On attend tous avec impatience l’iPhone nouvelle génération, il faut dire que déjà beaucoup de bruits courent sur l’iPhone6.

Les paris sur les détails dont est doté le nouveau smartphone d’Apple sont déjà lancés. On entend parler d’un écran plus grand, plus solide…Même sa date de lancement est débattue par les intéressés, la plupart s’accordent sur un lancement en mai prochain.

Pendant que tout le monde est préoccupé par des spéculations, le spécialiste Sonny Dickson a posté quelques photos du potentiel futur modèle d’iPhone.

Cet expert en technologie est réputé pour avoir révélé des produits Apple avant l’heure. Il avait ainsi dévoilé mini, l’iPhone 5c, l’iPad mini Retina et l’iPad Air avant leurs dates officielles de lancement.

La bonne nouvelle est que l’expert affirme la rumeur que la largeur de l’iPhone 6 devrait être plus élevée que les anciens modèles. Le spécialiste précise alors que le design l’Iphone6 sera entre lactuel iPad Air et l’iPod Touch et il sera plus fin que l’actuel iPhone 5S.

