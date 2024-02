France: les tablettes l’emportent sur les PC

Le plus grand institut d’étude de marché à savoir GfK a publié les derniers chiffres se rapportant aux ventes de biens techniques en France de l’année 2013. A première vue, le marché expose une légère diminution en dépit du succès de la filiale télécoms.

Vu la conjoncture économique peu rassurante, la légère diminution du marché des ventes de biens électroniques en France n’est pas une nouvelle dramatique, au contraire il fallait s’y attendre.

Si on se réfère à une vue d’ensemble et aux chiffres de GfK se rapportant à l’année passée le recul des ventes est minime estimé à 2% à 15,4 milliards d’euros contre une baisse de 5% en Europe de l’Ouest par rapport à l’année passée, la situation est loin d’être critique notez que la baisse enregistrée par la France était de 6% l’an dernier.

François Klipfel, Directeur Général Adjoint, chez GfK Consumer Choices France précise que les smartphones et tablettes sont les produits les plus appréciés par les consommateurs donc les plus convoités, à travers eux un certain nombre de matériels traditionnels renaissent sous une forme connectée.

Il confie également que la France surpasse les autres pays européens dans les ventes de PC et ce grâce aux ventes de plus en plus élevées de tablettes et le secteur télécoms qui lance de plus en plus d’offres à petit prix.

