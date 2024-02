Le WiFi gratuit d’ici février 2015: 128 gares SNCF en profitera

Aujourd’hui, la SNCF annonce que l’opérateur de solutions WiFi Nomosphère en coopération avec WiFi Métropolis a rempoté l’appel d’offres du WiFi gratuit dans les gares qui avait été lancé en septembre 2013 par Gares et Connexionx qui est une filiale de la SNCF chargée des gares.

Ainsi, dès le mois de juin, le WiFi gratuit sera disponible dans 128 gares SNCF. En attendant, le déploiement commencera par deux gares centrales celle de Lille-Flandres et celle Avignon-TGV et ce dès Mars. Par la suite, on comptera une quarantaine de gares parisiennes et régionales équipées par le WiFi gratuit d’ici à la fin juin 2014.

En somme, les 128 plus grandes gares françaises,seront connectées d’ici à février 2015. un nombre assez important en se référant aux 3 000 gares.

Rachel Picard, directrice générale de Gares & Connexions a déclaré officiellement intention d’étendre le WiFi gratuit à une trentaine de gares d’Ile-de-France.

L’utilisateur sera obligé de regarder un spot de pub pour pouvoir accéder gratuitement au WiFi. Rachel Picard souligne le fait que l’objectif est que ce concept soit gratuit pour le voyageur sans pour autant être un coût de plus supporté par la gare , au total le système doit se finance lui-même.

