Paypal accuse Google de vol de secrets commerciaux

La firme de payement en ligne, Paypal, a déposé plainte auprès de la cour de justice de San José portant accusation sur un vol de secrets commis par un certain Osama Bedier, un employé qui avait quitté Paypal pour rejoindre le géant du web, Google. La plainte accuse également Stéphanie Tilenius, ex-cadre de Paypal, d’avoir violé les obligations contractuelles en procédant au recrutement de M. Bedier.

M. Osama Bedier a été recruté par eBay en décembre 2002 pour passer avec la firme plus de 8 ans avant de la quitter février 2011.

Selon la plainte déposée auprès de la cour de San José, M. Bedier a détourné des secrets commerciaux de Paypal et les a divulgué à Google et à certains de ses partenaires. Cette accusation a eu lieu le lendemain de l’annonce par Google d’un nouvel outil de payement via téléphone mobile, baptisé Google Wallet. En même temps, Paypal accuse M. Bedier d’avoir négocié un emploi avec Google alors qu’il effectuait son travail de négociation avec le géant du web pour que Paypal devienne une option de payement dans les téléphones Android.

Quant à Mme Tilenius, qui a quitté eBay -la firme mère de Paypal- en 2009, Paypal indique qu’une clause de son contrat lui interdisait de recruter des employés de Paypal après son départ. Elle aurait pris donc pris contact avec M. Bedier à travers le réseau social Facebook lui informant qu’elle avait une énorme opportunité et lui aurait envoyé plusieurs e-mails, en violation de ses engagements, selon Paypal.

J’aime ça : J’aime chargement…