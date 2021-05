Un PC surpuissant transformé en bureau transparent

Geek de l’informatique ou non, nous avons tous, pour une fois au moins, resté stupéfiés d’un ordinateur personnalisé ou customisé comme certains préfèrent dire. Avec de la lumière qui sort de l’unité centrale et des liquides pour son refroidissement qui parcourent des tubes encastrés dans celle-ci, la plupart des fois.

Les modders, ces personnes qui personnalisent l’apparence de leurs ordinateurs, n’ont aucune limite pour se faire démarquer du lot et être unique. Peter, un néerlandais qui fait partie de ces personnes, est allé au bout de la créativité, il a réussi à transformer son bureau en un ordinateur surpuissant et époustouflant à la fois. Ce jeune néerlandais a réussi à incorporer un véritable monstre en dessous de la plaque de verre de son bureau et quel monstre!

Un Intel Core i7 cadencé et overcloacké à 4,5 Ghz, deux cartes graphiques GeForce GTX 580 en SLI, chacune de 3 Go, pour le stockage 12 To devraient satisfaire le jeune ( pour le moment? ), pour faire tourner ce monstre, deux alimentations de 1500W chacune. Cerise sur le gâteau, Peter s’est penché pour un écran IPS Dell de 27? entouré par deux petits écrans de 17?.

