Accélérer l’accès à une éducation de qualité en Afrique

Le vice-président d’Intel John Davies rejoint Dzingai Mutumbuka, le président d’ADEA pour promouvoir la technologie éducative.

Intel a signé aujourd’hui un mémorandum d’entente avec ADEA pour contribuer à l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité en Afrique à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’éducation. Les deux parties s’associent en une collaboration stratégique afin d’accélérer la transformation de l’éducation en Afrique. Cette coopération s’adresse à tous les acteurs de l’éducation, y compris les enseignants, les experts, les responsables et les étudiants.

Le cadre stratégique de la coopération comprend des programmes qui répondent aux besoins du continent africain et à la vision stratégique d’Intel visant à transformer l’éducation à l’aide de la technologie. Une transformation efficace de l’éducation nécessite des solutions qui transcendent les appareils et l’accès à internet. Ainsi, la coopération a pour objectif de fournir aux enseignants les aptitudes nécessaires afin d’utiliser d’une manière efficace les technologies intelligentes dans leur environnement, de mobiliser l’écosystème éducatif pour soutenir et appuyer la création et la mise en œuvre de ces politiques.

Dans ce cadre, certains des domaines identifiés visent à nourrir la formation des enseignants via l’utilisation du programme Intel Teach, à intégrer l’expérience des experts en éducation à travers l’organisation d’ateliers au niveau national, régional ou continental, à partager les connaissances et les meilleures pratiques dans le domaine de la transformation de l’éducation et de l’intégration des TIC dans l’éducation en Afrique ainsi que de soutenir les décideurs politiques en fournissant aux différents ministères africains de l’Education les connaissances et l’assistance technique d’Intel sur le rôle des TIC dans la mise en œuvre et le développement de l’enseignement.

La transformation de l’éducation s’inscrit dans la vision globale d’Intel d’enrichir la vie des peuples à travers la technologie, ainsi que dans le programme « Intel World Ahead » qui vise à faciliter l’accès aux ordinateurs, à la connectivité et aux contenus locaux. « L’intégration de la technologie dans l’éducation aura des bénéfices immédiats sur la performance des étudiants et aidera également à intensifier la compétitivité globale pour la prochaine génération », a déclaré John E Davies, Vice-Président d’Intel et Directeur Général du programme Intel World Ahead.

Afin de promouvoir la transformation de l’éducation à travers les TIC en Afrique, Intel et ADEA se sont mis d’accord pour créer, avec les partenaires concernés, un livre blanc et un plan sur le sujet.

Intel et ADEA prévoient la concrétisation de la transformation de l’éducation à travers la création d’une coalition de parties-prenantes et d’organisations de soutien afin de promouvoir des initiatives communes. Les deux parties travailleront ensemble pour mobiliser un écosystème et consulter les gouvernements nationaux, afin de contribuer aux projets communs prévus.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Intel. Les stratégies d’utilisation des TIC sont vitales pour accélérer la transformation de l’éducation et des systèmes de formation en Afrique. Notre partenariat va également permettre de réduire la fracture digitale en offrant aux étudiants la possibilité de jouer un rôle dans l’économie de la connaissance grâce aux technologies de l’information et de la communication. Cette révolution dans l’accès numérique représentera l’un des fondements de la politique de développement du capital humain », a indiqué M Dzingai Mutumbuka, le président d’ADEA.

