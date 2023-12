Allemagne : deux personnes arrêtées pour fraude aux bitcoins

La police allemande a procédé cette semaine à l’arrestation de deux personnes soupçonnées d’avoir « miné » pour 700 000 euros de bitcoins à l’aide d’un logiciel malveillant.

La démocratisation du bitcoin fait émerger une nouvelle forme de cybercriminalité : le « minage » par l’intermédiaire de malwares. En Allemagne, deux personnes soupçonnées d’avoir manipulé et diffusé des logiciels malveillants permettant d’utiliser de la puissance de calcul des ordinateurs infectés pour générer de nouvelles unités de monnaie virtuelle ont été arrêtées.

Les deux suspects auraient, par ce biais, cumulé pour leur propre compte l’équivalent de 700 000 euros en bitcoins par l’intermédiaire d’un réseau de machines contaminées, rapporte l’Associated Press. La police, qui a procédé à l’arrestation lundi, a également précisé qu’en plus de la fraude informatique, l’enquête se focalise aussi sur des soupçons de violations de droits d’auteur et de distribution de pornographie.

Ce n’est pas la première fois qu’une affaire de malware permettant de « miner » des bitcoins à l’insu de l’utilisateur de l’ordinateur infecté fait parler d’elle : on se souvient notamment de l’affaire E-Sports Entertainment et de son logiciel qui cachait un logiciel malveillant. Malgré les excuses du service, une action collective a été lancée aux USA et l’entreprise a dû verser un million de dollars à ses utilisateurs lésés.

