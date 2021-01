Ford présente officiellement sa nouvelle Mustang (Photos)

Le constructeur automobile a réalisé sa nouvelle modèle sportif dans un souhait qu’il soit abordable et profite à l’image de la marque.

Ford a présenté sa nouvelle Mustang officiellement le jeudi 5 décembre 2013, Cette présentation est venue après de nombreuses fuites de photos officielles.

La firme automobile qui fêtera ses 50 ans le 17 avril prochain.

Ford a choisi une nouvelle approche pour sa nouvelle génération, car il sera possible de l’acheter dans les concessions Ford sur le Vieux Continent.Elle viendra concurrencer son équivalent européen : la Porsche 911.

Habitacle massif

L’intérieur du coupé sportif américain a modélisé à la façon d’un cockpit d’avion » selon Ford, et reprend l’ambiance très massive par rapport au modèle précédent avec un volant trois branches flanquée du canasson, d’une console centrale qui accueille de nouveaux aérateurs circulaires et deux jauges, ainsi qu’un large écran tactile de 8 pouces.

Moteurs

Le nouvelle modèle de Mustang sera disponible avec trois moteurs différents, comme l’avait énoncé la firme ces dernières semaine. Le 5,0 litres V8 (modèle GT) sera le encore plus puissant de la gamme avec 426 chevaux et un couple de 529 Nm, le bloc intermédiaire, qui n’est disponible en Europe, sera un 3,7 litres V6 de 305 chevaux, et un 4 cylindres 2,3 litres « EcoBoost » avec une puissance de 309 chevaux et de 407 Nm de couple.

Partager : Twitter

Facebook