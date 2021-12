LeapFrog LeapPad 2 : la tablette jouet

LeapFrog Enterprises, Inc. est une société américaine qui fait autorité outre-atlantique. A ses dires, elle écoule ses jeux et jouets éducatifs pour enfants comme des petits pains à travers le monde.

Ses forces : une gamme variée, couvrant tous les âges de 0 à 9 ans, et des prix plutôt agressifs. Mais attention, si LeapFrog considère bien sa LeapPad 2 comme une tablette, vous allez voir qu’elle est d’un genre un peu particulier.

Et ce genre particulier se voit au premier regard, comme il se palpe d’emblée. La LeapPad 2 est un mini tank, style « Playskool », naturellement blindée et donc dépourvue d’étui en silicone. On la tient par défaut à la verticale. Notez au passage que le galbe arrière des logements à piles (rechargeables) procure une bonne prise en mains. Son écran résistif de 5 pouces, accompagné d’un stylet, n’affiche que 272 x 480 pixels.

Une résolution de pacotille qui ne dessert pas plus que cela l’affichage, fait de toute façon à base de grosses icônes bien basiques. Peu de chance qu’un enfant de trois ans rechigne. Mais pour la tranche d’âge supérieure (annoncée jusqu’à neuf ans), nous doutons sérieusement de l’adéquation de l’offre. La technique n’est pas le fort de la LeapPad 2, à l’image du processeur indéterminé mais mono-cœur, cadencé à 550 MHz.

LeapFrog propose 4 Go de stockage et un système de cartouche propriétaire comme sur les anciennes consoles de jeux portables. Car non, la LeapPad 2 n’est pas connectée.

