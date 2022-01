Le piratage de musique et de films émerge sur smartphone

L’Hadopi publie un panorama complet des pratiques illicites de téléchargement et de streaming.

Avec le temps, les Français sont devenus de vrais experts en piratage. Une étude publiée vendredi par l’Hadopi montre que les pirates connaissent de nombreuses techniques pour écouter de la musique ou regarder des vidéos gratuitement et illégalement, et qu’ils sont capables d’en changer pour continuer à obtenir ce qu’ils cherchent.

Une des pratiques en vogue, notamment chez les plus jeunes, concerne les smartphones. Parmi les Français qui piratent, 17% ont déjà utilisé une application pour écouter ou visionner un bien culturel illégalement, dont les deux tiers depuis moins d’un an.

Il peut s’agir de fichiers téléchargés sur un ordinateur et transférés sur le téléphone, mais pas seulement. Des logiciels comme AnyPlay sur iPhone permettent d’écouter sans payer de la musique hébergée illégalement sur Internet. Pour les films, l’application du réseau ­social russe vK donne accès à un large catalogue de longs-métrages directement depuis un smartphone.

Il existe aussi des sites de streaming de films et de séries spécialement pensés pour une consultation sur mobile, dont Streaming4iPhone, cité en exemple par l’Hadopi.

L’étude de la Haute Autorité confirme que le piratage est multiforme et que les pratiques évoluent rapidement. «Le peuple illicite n’est plus mono-technique, c’est un écosystème complet, qui a l’habitude de faire de l’illicite. C’est aussi un peuple mouvant, qui cherche toute l’année du contenu le plus récent et gratuit dans la pro­fusion», explique Éric Walter, ­secrétaire général de l’institution.

