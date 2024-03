Visiter San Francisco Gratuitement

Comme vous l’avez bien lu sur le titre, vous pouvez visiter la ville américaine San Francisco gratuitement et sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, juste quelques cliques et le tour est joué !

Nous connaissons bien Google Maps le logiciel qui nous permet d’avoir les plans des villes, se balader dans les rues, chercher les magasins les plus proches etc… une des fonctionnalités de Google Maps est Street view qui nous permet d’avoir des plans en 3D des rues, se balader dans les rues…

Un nouveau logiciel web vient de voir le jour, il s’appelle Mapjack et qui est encore plus bluffant que Google Street View grâce à la clarté des images, la facilité de manipulation et d’utilisation.Dans l’interface de MapJack, l’écran est divisé en deux partie, une qui fait appelle à Google Maps pour déplacer un petit bonhomme pour accéder à des endroits plus facilement et une partie supérieure qui se charge de l’affichage panoramique des vues, la netteté des images laisse sans voix, on ne peut rien y reprocher !

La sensation d’immersion est véritablement au rendez-vous. A noter qu’un bouton en forme d’étoile permet d’agir sur la qualité d’affichage (netteté, luminosité, etc.) et qu’une vue est identifiable par une URL pour un partage ultérieur.

Découvrez San Francisco et quelques autres villes en cliquant ici et venez en parler sur nos forums ici !

