Le code source de l’Apple II disponible sur Internet

Le Computer History Museum, organisme américain chargé de la préservation du patrimoine informatique, vient de publier un document qui intéressera particulièrement les geeks de la première heure : le code source original du DOS de l’Apple II, premier véritable succès commercial d’Apple dans le monde.

Créé en 1978, l’Apple II était le premier véritable ordinateur commercial d’Apple à connaître un succès dans de nombreuses régions du monde.

Il s’agissait en outre du premier ordinateur fourni avec un lecteur de disquettes et capable de fonctionner dès sa sortie de la boîte. La publication de son code source, qui a la réputation d’avoir été écrit par Paul Laughton en seulement 7 semaines, s’accompagne donc de documents originaux, griffonnés par la petite équipe montée à l’époque par Jobs et Wozniak.

Créé pour être d’une simplicité exemplaire pour l’époque, ce système a la particularité d’être toujours protégé par le droit d’auteur, et il semble qu’Apple ait fourni une autorisation particulière au Computer History Museum pour la publication de son code.

Les deux musées proposent donc au téléchargement des documents PDF et .doc, comprenant le code source du DOS ainsi que les contrats et les minutes des réunions entre Jobs et Laughton. Un vrai morceau d’histoire !

