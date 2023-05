Quand Microsoft rachètait Skype pour 8,5 milliards de dollars cash

Nous vous l’avons annoncé lors d’un précédent article que Facebook et Microsoft sont en guerre pour le rachat du géant de la VoIP Skype, des pourparlers ont eu lieu le soir du lundi 9 mai 2011 qui ont résulté d’une annonce par Microsoft nous informant avoir acquis Skype pour le montant de 8,5 milliards de dollars cash, soit plus de 11,600 milliards de dinars tunisiens.

“Skype sera intégré dans les produits et les systèmes de Microsoft comme la Xbox et Kinect, Xbox Live, le téléphone Windows, Lync et Outlook”, a déclaré Microsoft à travers un communiqué. La société s’est engagée, par ailleurs, à continuer de soutenir et de développer des clients Skype sur des plateformes non Microsoft, tel que pour le système d’exploitation Android.

L’accord, qui a été menée par le PDG de Microsoft Steve Ballmer avec l’aide de Charles Songhurst, stratège de l’entreprise, a été achevé lundi soir.

L’acquisition est assez coûteuse pour Microsoft. Non seulement il est le prix le plus élevé que Microsoft a payé pour le rachat d’une entreprise depuis des décennies, Skype n’est pas encore rentable. Bien que cette dernière génère des revenus totalisant 860 millions de dollars pour l’an dernier et des bénéfices d’exploitation de 264 millions de dollars, Microsoft a perdu 6,9 milliards de dollars au total, selon les documents déposés auprès de la SEC.

Microsoft a déclaré que Skype a en total 170 millions d’utilisateurs réguliers dont 8,8 millions sont des clients qui payent des abonnements.

Les gros gagnants de cette transaction sont sans aucun doute les investisseurs de Skype, un groupe composé notamment de Silver Lake, Index Ventures, Andreessen Horowitz et le Canada Pension Plan (CPP), ce groupe d’investissement a acheté la société de eBay pour la somme de 2,75 milliards de dollars en Septembre 2009.

Tony Bates, PDG de Skype depuis octobre dernier sera à la tête de la nouvelle division créée, Microsoft Skype, et fera ses rapports directement à Steve Balmer.

Bien qu’il est coûteux, le rachat de Skype est un grand coup mené par Microsoft pour se renforcer encore plus sur le secteur des messageries et la téléphonie sur IP, la VoIP.