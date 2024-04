Android détiendra 50% des parts du marché des smartphones

Suite aux résultats d’une étude réalisée par le cabinet d’études Gartner, une croissance des smartphones au cours des deux prochaines années avec une nette régression des systèmes Symbian et une progression du système d’exploitation Android.

Le cabinet Gartner a prédit que les ventes dans le monde des smartphones atteindra 468 millions unités en 2011, 38,5% de ces smartphones seront équipés du système d’exploitation Android, ce dernier pourcentage passera selon le cabinet à 49,9% en 2012 pour reculer en 2015 à 48,8%. Pour la première partie, le gain des parts du marché par Android pourrait s’expliquer par le potentiel de ce système d’exploitation et son expansion dans le monde en peu d’années mais un point d’interrogation sur la deuxième partie où une faible régression pourrait avoir lieu selon les chiffres présentés par le cabinet Gartner.

Abandonné par plusieurs, Symbian, est entrain de perdre de plus en plus de parts de marché et cela continuera encore au cours des deux prochaines années pour arriver à 0.1% en 2015 selon cette même étude. Le partenariat récent entre Nokia et Microsoft boostera surement le système d’exploitation Windows Mobile qui devrait augmenter sa part de marché à 10,8% en 2012 pour atteindre 19,5% en 2015.

Qaunt à iOS, le système d’exploitation de la firme à la pomme, Apple, il devrait atteindre 17,2% de parts de marché en 2015, suivi par l’OS du Blackberry, Reaserch In Motion (RIM), avec 11,1% pour la même année.

