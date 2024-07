YouTube Upload : filmez et partagez avec votre Nokia Lumia

YouTube Upload arrive sur le Windows Phone Store. L’application, réservée aux terminaux Lumia, permet à ses utilisateurs de partager leurs vidéos sur le célèbre portail de Google qui avait récemment exigé le retrait de l’application YouTube.

Toujours dans l’optique d’une offre de services la plus complète possible, Nokia vient d’enrichir le Windows Store d’une nouvelle application au nom, plutôt évocateur, de YouTube Uploader. Ou plutôt la section du Store de Microsoft réservée aux terminaux de la marque. L’application en question permet ainsi à ses utilisateurs de partager les vidéos réalisées à partir de leur Nokia Lumia sur Youtube. Visiblement lancé sur le Lumia 1020, disponible depuis quelques jours aux Etats-Unis chez l’opérateur AT&T et probablement plus légitime que ses cousins pour l’occasion grâce à son capteur PureView 41 mégapixels, nous sommes tout de même allés vérifier sa disponibilité sur notre Lumia 925, actuellement en test.

Surprise, l’application apparaît bien sur le Windows Store, avec le message suivant : « Cette application n’est pas disponible pour votre appareil. » Il semblerait alors que l’application soit déployée par vagues successives selon les modèles et/ou puisse également nécessiter la fameuse mise à jour Amber dont seuls les récents Lumia 1020 et Lumia 925 disposent pour l’instant. Cette restriction due à la version de l’OS de Microsoft reste à vérifier, de même que la raison pour laquelle nous n’avons pas pu télécharger YouTube Upload sur notre modèle.