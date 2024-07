Google étend les zones géographiques de Music All Access

Le Music All Access, concurrent de Deezer et Spotify, et créé par Google est désormais accessible en Océanie. Une seconde phase de développement qui arrive plus vite que celle de Google Music. Une nouvelle encourageante qui laisse espérer une ouverture prochaine en Europe.

Google Play Music All Access sera certainement accessible en France dans un avenir prochain. En attendant, le groupe de Moutain View a ouvert son service de musique en streaming dans deux nouveaux pays : l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces deux marchés rejoignent ainsi les États-Unis, les premiers naturellement à en avoir bénéficié dès l’annonce officielle en mai dernier au Google I/O.

L’ouverture de deux nouveaux pays deux mois à peine le lancement officiel est une bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent. Car, même si l’acquisition locale des droits musicaux est difficile à négocier, Google semble négocier relativement facilement. Ce qui augure de nouvelles annonces similaires dans les mois à venir. Quand Google lançait en 2011 Google Music, un service qui offrait la possibilité d’écouter de la musique en ligne, d’envoyer sur le cloud ses propres morceaux (dans la limite de 20 000 morceaux) et de découvrir d’autres chansons suggérées par Google, il aura fallu attendre un an avant que le service n’ouvre en Australie, au Canada et dans quelques pays européens.

Pour rappel, Google Play Music All Access est un service de musique par abonnement multiplate-forme. Pour 10 $ par mois, vous écoutez autant de musique que vous le souhaitez, depuis votre ordinateur ou votre produit (tablette ou smartphone) sous Android.

