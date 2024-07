La Tour Eiffel en visite virtuelle

Avec plus de 6 millions de visiteurs l’an dernier, La Tour Eiffel peut désormais se visiter d’un simple clic sur internet grâce à trois expositions numériques « immersives » mises en ligne mardi par Google et la Société d’exploitation de la Dame de fer.

En effet, les équipes de Street View de Google ont réussi à réaliser des vues à 360 degrés qu’on pourrait découvrir sur Internet avec des plans, gravures, archives et photos du fonds patrimonial de la Tour Eiffel.

Pour le tournage, Pascale Malite a déclaré qu’il fallait pousser pendant six heures un chariot équipé d’appareils photo : « Le chariot pèse 60 kg mais il reste maniable, et une seule personne peut le diriger. Ces vues à 360° permettent une découverte privilégiée du sommet et du 2e étage du monument, et l’internaute peut effectuer un va-et-vient entre archives d’époque et actualité ».

