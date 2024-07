Pédaler un vélo pour faire décoller un hélico

Le prix Sikorsky qui est décerné par la société américaine d’hélicoptères n’a pas trouvé d’inventeur à sa hauteur, et ce depuis 1980.

Mais deux jeunes génies américains ont relevé le défi en inventant un nouveau type d’hélicoptère. Il s’agit d’un hélicoptère à propulsion humaine aux performances encore jamais atteintes.

Les deux inventeurs Todd Reichert et Cameron Robertson ont donc raflé le convoité prix Sikorsky et empoché la somme de 190 000 euros.

La machine est nommée « Atlas » et se présente sous la forme d’un hélicoptère à propulsion humaine de taille titanesque.

Pour le faire décoller, il suffit de grimper sur un vélo et de pédaler. Relié à des ailes, ce dernier permet de faire décoller une imposante structure constituée de quatre rotors indépendants, tenant des pales couchées, reliés à un ensemble plus large encore nous décrivent eux-mêmes les deux inventeurs. Tout en fibre de carbone, Atlas se veut aussi léger que possible et avec les meilleures capacités aérodynamiques que la technologie actuelle puisse permettre.

Il a fallu 18 mois de travail aux deux inventeurs pour mettre au point cet hélicoptère qui s’est même écrasé à deux reprises pendant les essais.

