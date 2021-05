Le père de la souris

L’inventeur de la fameuse souris d’ordinateur, Doug Engelbart est décédé Mardi 2 Juillet 2013.

Pour son époque, c’était un ingénieur visionnaire car il a bouleversé la manière dont nous travaillons, jouons et communiquons. En fait, à part la souris d’ordinateur, il a aussi inventé d’autres gadgets que nous utilisons tous les jours.

Portrait de Doug Engelbart

Né en 1925 dans l’Oregon, Engelbart était passionné d’ingénierie électrique et informatique, qui étaient alors des domaines encore nouveaux. Ses études l’ont mené à Stanford Research Institute. Capable d' »augmenter l’intellect humain » et ses capacités cognitives, il oeuvra efficacement dans ce sens en étant auteur de pas moins de 21 brevets d’innovations et sera finalement décoré de la Médaille Nationale de la Technologie en 2000, la plus haute distinction de ce secteur.

La plus connue de ses inventions reste la souris d’ordinateur. Brevetée en 1967, elle se présentait originellement comme une simple boite en bois avec des roues en métal. Cependant, la souris n’est pas la seule invention majeure introduite par ce génial inventeur américain.

