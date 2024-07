Le Fonepad de Asus, mi-smartphone, mi-tablette.

Après le Padfone, le premier smartphone qui se transforme en tablette 10 pouces, Asus n’en finit pas de jouer sur le jeux de mots et voici le Fonepad, la tablette aux faux airs de smartphone. Le groupe taïwanais fait le pari du format XXL. Pour cela rien de plus simple, il a repris dans les grandes lignes la Nexus 7, fabriquée pour Google, et lui a ajouté une fonction téléphone.

Voici donc la version hybride mi-smartphone mi-tablette de 7 pouces. Autant dire que pour un téléphone mobile, le format a de quoi surprendre, surtout lorsque les phablettes classiques affichent généralement un écran de 5,5 pouces voire 6 pouces maximum.

Les amateurs de ce format hybride doivent toutefois prendre ce nouveau produit pour ce qu’il est : une tablette 3G équipée d’un port Micro SIM pour surfer sur internet et pour profiter occasionnellement de l’univers de la téléphonie. Car ce format est tout sauf pratique, dès lors que l’on recherche un téléphone mobile. Il ne permet pas de glisser l’appareil dans la poche de son veston. Inutile donc de voir le Fonepad comme votre nouveau smartphone.

