Le smartphone détrône la télévision

La télévision devient un accessoire secondaire par rapport au smartphone.

En effet, selon une étude réalisée par Ipsos pour Google, un quart des français (26%) qui ont des smartphones déclarent préférer être privés de télévision plutôt que de leur téléphone multifonctions. les autres 74 % des personnes avouent aussi ne jamais quitter leur domicile sans leur téléphone. Le taux de pénétration de ces terminaux mobiles dans la population française est par ailleurs en progression, atteignant les 42 % début 2013, contre 38 % au premier trimestre 2012 et 27 % au premier trimestre 2011. En 2013, le phénomène grandissant est le « multi-tâches »: 78 % des sondés indiquent utiliser leur smartphone alors qu’ils font autre chose simultanément, comme regarder la télévision (52 %), jouer à un jeu vidéo (19 %), ou encore lire un journal ou un magazine (18 %).

Plus de la moitié (51 %) des utilisateurs de ces téléphones intelligents l’utilisent quotidiennement pour se connecter à Internet. 82 % d’entre eux s’en servent pour surfer, 51 % pour envoyer des mails, 61 % pour accéder à un réseau social, 52 % pour lire la presse. Au total, les possesseurs de smartphones se connectent en moyenne 3 heures 50 par mois pour surfer, selon la Mesure de l’internet mobile effectuée en avril par Médiamétrie. « Grâce à une offre de plus en plus riche et diversifiée, et à la compétitivité des forfaits mobiles avec Internet illimité, les mobinautes consultent chaque mois toujours plus de sites et d’applications via leur mobile. Ils y consacrent aussi davantage de temps« , résume l’Institut.

