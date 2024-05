HP dévoile ses nouveaux serveurs pour les réseaux sociaux et le Cloud

HP a dévoilé aujourd’hui la disponibilité commerciale de son premier système HP Moonshot, qui offre d’importantes économies par rapport aux serveurs traditionnels en consommant jusqu’à 89 % moins d’énergie et en occupant 80 % moins d’espace pour un coût égal à moins de 77 %.

Les grands datacenters actuels approchent un point de rupture qui les empêche de poursuivre leur croissance en raison des actuels paramètres économiques de l’infrastructure traditionnelle. Les serveurs HP Moonshot constituent un premier pas que les entreprises peuvent franchir face à ces contraintes.

« Avec près de 10 milliards d’appareils connectés à Internet et une croissance exponentielle en prévision, nous avons atteint un point où les exigences d’espace, d’énergie et de coût de la technologie traditionnelle ne peuvent plus être honorées », a déclaré Meg Whitman, présidente et CEO de HP. « Les serveurs HP Moonshot marquent le début d’un nouveau type d’informatique qui va modifier les paramètres économiques des infrastructures et jeter de nouvelles bases pour prendre en charge les 20 prochains milliards d’appareils connectés. »

HP innove pour réduire la consommation d’énergie, occuper moins d’espace et abaisser les coûts

Depuis des décennies, HP est à la pointe de la définition de plates-formes informatiques de nouvelle génération. Voici plus de 20 ans en effet, HP a lancé le premier serveur UNIX du marché (le HP 9000 Series 840), ainsi que le premier serveur x86, baptisé HP SystemPro. Plus d’une décennie plus tard, HP a obtenu l’un des premiers brevets couvrant les architectures de serveurs-lames. HP est leader sur le marché des serveurs x86 depuis les 16 dernières années.

HP a continué de repousser les limites de la technologie et de l’innovation en inaugurant un nouveau paradigme qui a ouvert la voie au premier serveur disponible sous forme de cartouches optimisées pour chaque type d’applications (Software defined Server). Grâce à cette nouvelle génération de plateforme les entreprises peuvent optimiser leurs serveurs en fonction de leurs charges de travail spécifiques. Basés sur les brevets de HP, leader sur le marché des serveurs, et les recherches approfondies menées depuis 10 ans par le centre de recherche HP Labs, les serveurs HP Moonshot apportent des améliorations significatives dans les domaines de la consommation d’énergie, de l’occupation d’espace, des coûts et de la simplicité.

Conçu pour le datacenter, construit pour respecter la planète

Le système Moonshot de HP est le serveur de deuxième génération réalisé dans le cadre du Projet Moonshot. Cette nouvelle catégorie de serveurs est conçue pour relever les défis informatiques engendrés par les réseaux sociaux, le Cloud computing, la mobilité et le Big Data. Les serveurs HP Moonshot sont produits à partir de circuits intégrés que l’on trouve généralement dans les smartphones et les tablettes tactiles, et grâce auxquels les serveurs peuvent afficher une consommation d’énergie réduite associée à un encombrement haute densité, le tout pour un coût nettement inférieur.

La plate-forme Moonshot HP se compose de systèmes HP Moonshot 1500 et de serveurs HP ProLiant Moonshot optimisés pour les applications. Ces serveurs seront équipés de processeurs fournis par différents partenaires de HP, chacun adapté à une charge de travail particulière.

Avec une capacité pouvant monter jusqu’à 1.800 serveurs par rack, les serveurs HP Moonshot occupent un dixième de l’espace requis par les serveurs traditionnels. Cette offre apporte une solution séduisante au problème d’encombrement dans les datacenters. Chaque châssis partage des composants traditionnels, les interconnections, la solution de gestion à distance HP Integrated Lights-Out (iLO), l’alimentation électrique et les ventilateurs de refroidissement. Ces composants partagés réduisent la complexité et contribuent à abaisser la consommation d’énergie et l’utilisation d’espace.

« En tant que fournisseur de services cloud, nous voyons émerger de nouvelles opportunités grâce à la croissance de la virtualisation des postes de travail et la multiplication des terminaux intelligents, » déclare Dan Sutherland, CEO de Carrenza. « La puissance de calcul et la capacité de montée en charge du HP Moonshot 1500 nous permettra de développer de nouveaux modes d’interactions avec nos clients et de nous différencier par de nouveaux services innovants tout en réduisant les coûts. Nous pourrons accélérer plus efficacement la croissance de notre business sans avoir à nous préoccuper de l’espace de rack nécessaire ou de la consommation énergétique.“

Le premier serveur HP ProLiant Moonshot disponible est architecturé autour d’un processeur Intel® Atom S1200 et est adapté au traitement des charges de travail liées à hébergement Web. HP Moonshot 1500, un boîtier de serveur au format 4.3u, est entièrement équipé avec 45 cartouches Intel, un commutateur réseau et les composants associés.

Un écosystème en plein essor de partenaires industriels à la pointe de la technologie

HP a également annoncé une feuille de route complète portant sur les serveurs HP ProLiant Moonshot optimisés en fonction des charges de travail et intégrant des processeurs issus d’un vaste écosystème de partenaires HP, parmi lesquels AMD, AppliedMicro, Calxeda, Intel et Texas Instruments Incorporated.

Les nouveaux serveurs HP ProLiant Moonshot, dont la disponibilité est prévue au cours de la seconde moitié de l’année 2013, prendront en charge les environnements émergents sur le Web, sur le Cloud et à forte montée en charge, ainsi que les systèmes analytiques et de télécommunications. Les futurs serveurs seront destinés au Big Data, au calcul haute performance, aux jeux, aux services financiers, à la génomique, à la reconnaissance faciale et à l’analyse vidéo, entre autres applications.

« Face aux contraintes de rendement énergétique et de capacités analytiques de calcul auxquelles sont confrontés les chercheurs en géosciences de renommée mondiale, nous avons absolument besoin des innovations technologiques de grandes entreprises telles que HP », a déclaré Chris Hill, ingénieur-chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), et co-président du sous-comité Recherche et Éducation du Massachusetts Green High Performance Computing. « Avec des innovations telles que le serveur HP Moonshot, nous avons l’assurance que notre infrastructure peut continuer à se développer pour faire face à des exigences fondamentalement insatiables, et ce, en consommant moins d’énergie, en occupant moins de place, avec un niveau d’intégration accru et à moindre coût.

Des services de conciergerie pour la nouvelle ère de l’informatique évolutive extrême

HP a également mis en place un programme de partenariat renforcé et de nouveaux services qui accéléreront le rythme de l’innovation de cette nouvelle catégorie de serveurs. Il s’agit notamment des services suivants :

L’écosystème d’innovation HP Pathfinder comprend près de 25 fabricants de circuits intégrés, développeurs de systèmes d’exploitation et éditeurs de logiciels indépendants (ISV) spécialisés dans le développement rapide de nouvelles cartouches pour prendre en charge des charges de travail variées.

comprend près de 25 fabricants de circuits intégrés, développeurs de systèmes d’exploitation et éditeurs de logiciels indépendants (ISV) spécialisés dans le développement rapide de nouvelles cartouches pour prendre en charge des charges de travail variées. Les services HP Moonshot Concierge qui incluent les HP Discovery Labs et les solutions de conseil et d’assistance des services HP Technology Services pour la migration des plates-formes et l’efficacité énergétique.

Ressources complémentaires

Pour tout complément d’information sur les serveurs HP Moonshoot, visitez le site TheDisruption.com

Prix et disponibilité

Le système HP Moonshot est immédiatement disponible aux États-Unis et au Canada ; il sera disponible en Europe, en Asie et en Amérique Latine dès le mois prochain.

Son prix démarre à 50.605 Euros pour le boîtier, 45 cartouches HP ProLiant Moonshot et un commutateur intégré.

Les clients peuvent personnaliser leur système HP Moonshot au moyen de solutions de financement souple et de gestion des actifs proposées par HP Financial Services.

Ne manquez pas HP Discover, l’événement dédié aux clients américains de HP, qui aura lieu du 11 au 13 juin 2013 à Las Vegas.

