Les utilisateurs tunisiens et l’Internet Banking

Le secteur des services a été témoin d’un changement rapide particulièrement la dernière décennie sous la pression de quelques forces affectant l’environnement marketing. Une de ces forces majeures est la technologie, qui s’oppose aux barrières géographiques, industrielles et réglementaires créant ainsi de nouveaux produits, services et des nouvelles occasions de marché.

De ce fait, l’Internet banking apparait dans les banques contemporaines, comme un canal de distribution aussi important que les canaux de distribution traditionnels tels que la distribution automatique de billets, le téléphone banking et les centres d’appels.

A travers l’Internet banking, le client peut effectuer des opérations bancaires à distance ne nécessitant plus son déplacement à son agence et ceci en se connectant sur le site web de la banque. L’avantage majeur de ces services est d’être consultés et effectués sans contrainte de temps, ni d’espace.

c’est dans ce cadre que les banques tunisiennes sont aujourd’hui de plus en plus conscientes de l’importance de se lancer dans la banque en ligne afin de servir au mieux la clientèle et la satisfaire au risque de la perdre.

Nous vous invitons à donner vos avis grâce à cette enquête qui nous permettra d’avoir une idée sur le comportement du client tunisien par rapport à l’Internet Banking.