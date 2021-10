Apple dévoile sa nouvelle tablette baptisée « iPad mini »

Le groupe informatique américain Apple a présenté mardi une nouvelle version de sa populaire tablette informatique iPad. Plus petite et moins chère, elle est baptisée « iPad mini« .

« Ce n’est pas juste un iPad réduit, c’est une conception entièrement nouvelle« , a affirmé Philip Schiller, responsable du marketing international d’Apple, lors d’un événement organisé par le groupe à la pomme à San José, en Californie.

L’écran tactile de l’iPad mini a une diagonale de 7,9 pouces (20,1 centimètres). Il sera vendu aux Etats-Unis à partir de 329 dollars. Les modèles actuels, d’un écran de 9,7 pouces (24,6 centimètres), commencent à 499 dollars.

Geste défensif

Le lancement d’un iPad plus petit est vu par beaucoup d’analystes comme un geste défensif d’Apple face à la guerre des prix menée par d’autres fabricants de tablettes comme Amazon et Google. L’action Apple perdait 1,55% à 624,19 dollars, vers 20h10 (heure Tunis).

La Kindle Fire d’Amazon et la Nexus 7 de Google sont toutes les deux plus petites que l’iPad classique et l’iPad mini (7 pouces, 18 centimètres) et vendues à partir de 199 dollars.

