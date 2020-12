Toyota rappelle 7,13M de véhicules à cause d’un défaut

Le constructeur japonais Toyota a annoncé mercredi le rappel de 7,13 millions de véhicules au Japon, aux Etats-Unis et en Europe pour un défaut de fonctionnement des vitres électriques du côté conducteur. Il s’agit de véhicules fabriqués entre 2005 et 2010.

L’absence de lubrifiant dans le système des fenêtres électriques provoque un arrêt du fonctionnement des fenêtres dans une douzaine de modèles, et concerne l’ensemble de la production, a expliqué le constructeur. Une friction est observable lors de la mise en marche et parfois une fumée se dégage de la fenêtre.

Le défaut n’a pour le moment causé aucun accident ou blessé.

Toyota rappelle dans le nord des Etats-Unis les modèles Yaris, Corolla, Matrix, Camry, RAV4, Highlander, Tundra, Sequoia et le modèle Scion xB et xD.

Au Japon, sont concernés les modèles Vitz, Belta, Ractis, Ist, Auris et Corolla Lumimon.

En Europe il s’agit des modèles Yaris, Corolla, Auris, Camry et Rav-4. La Chine, l’Australie et d’autres pays d’Asie et du Moyen-Orient sont également concernés.

